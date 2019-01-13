НОВИНИУ 2018 році до загального фонду Державного бюджету надійшло 729,4 млрд грн платежів, що на 15,2% більше, ніж 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Торік до бюджету надійшли понад 720 мільярдів платежів
Зі вказаної суми 390,6 млрд грн становлять податкові платежі, а 338,8 млрд грн - митні платежі.
Фото: з вільних джерел
"У 2018 році до загального фонду державного бюджету надійшло 729,4 млрд грн платежів! Це на 15,2%, або на 96,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році”, - інформує Урядовий портал на сторінці у Facebook.
Зазначається, що з вказаної суми 390,6 млрд грн становлять податкові платежі, а 338,8 млрд грн - митні платежі.
Таким чином, наголошують в уряді, держава отримала важливі фінансові ресурси для реалізації соціальних та інфраструктурних проектів та для виконання зобов'язань перед громадянами.
Додамо, що з 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1,566 мільярда гривень.
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