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Торік до бюджету надійшли понад 720 мільярдів платежів

Зі вказаної суми 390,6 млрд грн становлять податкові платежі, а 338,8 млрд грн - митні платежі.
У 2018 році до загального фонду Державного бюджету надійшло 729,4 млрд грн платежів, що на 15,2% більше, ніж 2017 року.
Торік до бюджету надійшли понад 720 мільярдів платежів Фото: з вільних джерел

"У 2018 році до загального фонду державного бюджету надійшло 729,4 млрд грн платежів! Це на 15,2%, або на 96,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році”, - інформує Урядовий портал на сторінці у Facebook.

Зазначається, що з вказаної суми 390,6 млрд грн становлять податкові платежі, а 338,8 млрд грн - митні платежі.

Таким чином, наголошують в уряді, держава отримала важливі фінансові ресурси для реалізації соціальних та інфраструктурних проектів та для виконання зобов'язань перед громадянами.

Додамо, що з 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1,566 мільярда гривень.

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13 01 2019 20:30
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