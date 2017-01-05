Торнадо та повені в США забрали життя 15 людей
Про це повідомляє Укрінформ.
Зокрема, від торнадо в Східному Техасі протягом вихідних загинули чотири людини. Повені та вітри забрали життя п'ятьох людей в штаті Арканзас, серед них життя начальника пожежної служби, який загинув під автомобілем під час рятувальних робіт у шторм.
Три летальні випадки були зафіксовані в штаті Міссурі. Люди потонули в автомобілі, в іншому випадку 78-річного чоловіка змило потоком води біля його будинку.
У штаті Міссісіпі стихія забрала життя двох людей, зокрема 7-річної дитини, яка була вражена електричним струмом.
Дворічне немовля померло в штаті Теннессі від удару футбольними воротами, які перекинуло потужним вітром.
Штормові вітри в штатах Луїзіана, Міссісіпі та Алабама в неділю зруйнували лінії електропередач, повалили дерева, перекрили дорожній рух. У штаті Оклахома потужні зливи спричинили повені, які зруйнували в окремих районах місцеву інфраструктуру. В річці Іллінойс, яка проходить через частину штату, рівень води піднявся на 9,5 метрів, що перевищило майже на три метри допустиму межу затоплення.
У південно-східній частині штату Алабама та в центрі Джорджії очікуються нові торнадо. Сувора негода прогнозується також у південному штаті Флорида, де очікуються сильні грози, потужні зливи та руйнівні вітри. Повеневе попередження оголошено в басейнах річок в штатах Арканзас, Міссісіпі й Луїзіана.
Нагадаємо, на Мадагаскарі внаслідок циклону, що отримав назву Енаво, загинули 38 осіб, 180 були поранені та 53 тисячі переміщені з небезпечних районів.
Зсуви, які відбулися в результаті потужних злив, призвели до забруднення води в річці, що живить резервуар поблизу столиці Чилі Сантьяго, в результаті чого влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.
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