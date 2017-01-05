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Торнадо та повені в США забрали життя 15 людей

Синоптики прогнозують нові торнадо та затоплення
Від потужних вітрів, злив та повеней, що виникли внаслідок негоди на півдні та середньому заході Сполучених Штатів, загинули півтора десятка людей, серед них семирічна дитина та немовля.
Торнадо та повені в США забрали життя 15 людей Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, від торнадо в Східному Техасі протягом вихідних загинули чотири людини. Повені та вітри забрали життя п'ятьох людей в штаті Арканзас, серед них життя начальника пожежної служби, який загинув під автомобілем під час рятувальних робіт у шторм.

Три летальні випадки були зафіксовані в штаті Міссурі. Люди потонули в автомобілі, в іншому випадку 78-річного чоловіка змило потоком води біля його будинку.

У штаті Міссісіпі стихія забрала життя двох людей, зокрема 7-річної дитини, яка була вражена електричним струмом.

Дворічне немовля померло в штаті Теннессі від удару футбольними воротами, які перекинуло потужним вітром.

Штормові вітри в штатах Луїзіана, Міссісіпі та Алабама в неділю зруйнували лінії електропередач, повалили дерева, перекрили дорожній рух. У штаті Оклахома потужні зливи спричинили повені, які зруйнували в окремих районах місцеву інфраструктуру. В річці Іллінойс, яка проходить через частину штату, рівень води піднявся на 9,5 метрів, що перевищило майже на три метри допустиму межу затоплення.

У південно-східній частині штату Алабама та в центрі Джорджії очікуються нові торнадо. Сувора негода прогнозується також у південному штаті Флорида, де очікуються сильні грози, потужні зливи та руйнівні вітри. Повеневе попередження оголошено в басейнах річок в штатах Арканзас, Міссісіпі й Луїзіана.

Нагадаємо, на Мадагаскарі внаслідок циклону, що отримав назву Енаво, загинули 38 осіб, 180 були поранені та 53 тисячі переміщені з небезпечних районів.

Зсуви, які відбулися в результаті потужних злив, призвели до забруднення води в річці, що живить резервуар поблизу столиці Чилі Сантьяго, в результаті чого влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.

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01 05 2017 23:00
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