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Торнадо в американському Іллінойсі зруйнувало близько 100 будинків

18 людей отримали легкі травми, троє потрапили до лікарень
Через торнадо в американському Іллінойсі постраждала щонайменше 21 особа.
Торнадо в американському Іллінойсі зруйнувало близько 100 будинків Фото: twitter.com/CNN

За словами губернатора штату Брюса Ронера, троє потерпілих перебувають у лікарні, ще 18 отримали незначні пошкодження, повідомляє на CNN.

Стихія повністю або частково зруйнувала понад 100 будинків.

Сильний вітер зареєстрували також у штатах Кентуккі, Теннессі й Арканзас. При урагані загинули вже чотири людини. У штаті Міссурі стихія завдала значних пошкоджень місцевій інфраструктурі. У штаті Кентуккі через руйнівний характер торнадо вимушено покинули свої будинки близько чотирьох десятків жителів.

Нагадаємо, щонайменше 9 осіб загинули і 6 зникли безвісти внаслідок раптової повені на іспанському острові Майорка.

 

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03 12 2018 09:38
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