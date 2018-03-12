CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез торнадо в американському Іллінойсі постраждала щонайменше 21 особа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Торнадо в американському Іллінойсі зруйнувало близько 100 будинків
18 людей отримали легкі травми, троє потрапили до лікарень
Фото: twitter.com/CNN
За словами губернатора штату Брюса Ронера, троє потерпілих перебувають у лікарні, ще 18 отримали незначні пошкодження, повідомляє на CNN.
Стихія повністю або частково зруйнувала понад 100 будинків.
Сильний вітер зареєстрували також у штатах Кентуккі, Теннессі й Арканзас. При урагані загинули вже чотири людини. У штаті Міссурі стихія завдала значних пошкоджень місцевій інфраструктурі. У штаті Кентуккі через руйнівний характер торнадо вимушено покинули свої будинки близько чотирьох десятків жителів.
Нагадаємо, щонайменше 9 осіб загинули і 6 зникли безвісти внаслідок раптової повені на іспанському острові Майорка.
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