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Товариш Насірова Шеремет є фігурантом справи про незаконне збагачення

Повідомлення про підозру поки не вручалося
Колишній керівник внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет фігурує у кримінальному провадженні про незаконне збагачення.
Товариш Насірова Шеремет є фігурантом справи про незаконне збагачення Юрій Шеремет. Фото: соцмережі

Відповідне провадження 1 березня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Повідомлення про підозру, згідно із відповіддю САП, поки не вручалося. Про це "Українській правді" повідомили у Генпрокуратурі у відповідь на запит.

На питання, чи пов'язане провадження щодо Шеремета із справою відстороненого глави ДФС Романа Насірова, в САП відповіли: "На даний час у матеріалах кримінального провадження відсутні фактичні дані, які б давали підстави для його об'єднання з іншими кримінальними провадженнями, що розслідуються Національним антикорупційним бюро України".

Водночас в ДФС "Українській правді" підтвердили, що Шеремет був звільнений 7 березня

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.

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