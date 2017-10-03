Товариш Насірова Шеремет є фігурантом справи про незаконне збагачення
Відповідне провадження 1 березня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Повідомлення про підозру, згідно із відповіддю САП, поки не вручалося. Про це "Українській правді" повідомили у Генпрокуратурі у відповідь на запит.
На питання, чи пов'язане провадження щодо Шеремета із справою відстороненого глави ДФС Романа Насірова, в САП відповіли: "На даний час у матеріалах кримінального провадження відсутні фактичні дані, які б давали підстави для його об'єднання з іншими кримінальними провадженнями, що розслідуються Національним антикорупційним бюро України".
Водночас в ДФС "Українській правді" підтвердили, що Шеремет був звільнений 7 березня.
Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.
3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова з посади голови ДФС на час розслідування у справі про надання відстрочки на виплату податкового боргу декільком компаніям, пов’язаним із нардепом Олександром Онищенком, якого підозрюють у газових махінаціях, і який ховається від українського правосуддя за кордоном.
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