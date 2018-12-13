Той, хто хотів усунути Україну з порядку денного Об’єднаної Європи, - знову програв, - НФ "У резолюції, схваленій в середу, європейські парламентарії високо оцінили прогрес змін і перетворень в Україні"

В "Народному фронті" заявили, що остання поїздка до Брюсселя лідера Арсенія Яценюка підтверджує, що спільна робота всіх українських патріотів здатна втілювати найскладніші цілі та завдання.

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"Учора тверду солідарність з Україною висловив Європейський парламент. Наші партнери зайняли ясну і чітку позицію, що будівництво "Північного потоку - 2" - це "політичний проект, який становить загрозу європейській енергетичній безпеці", і закликали припинити його реалізацію. Члени Європейського парламенту категорично засудили агресію, яку здійснила Росія проти наших моряків у Керченській протоці", - йдеться у заяві НФ. "Упродовж багатьох років команда "Народного Фронту" наполягала на відмові від проекту "Північного потоку - 2". Ми були першими, хто почав говорити про цю серйозну загрозу Європі. Згодом нашу ініціативу підтримало чимало інших союзників. Разом ми зуміли знайти аргументи, які підтверджують згубність заохочення бізнес-апетитів агресора", - наголосили в НФ.

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