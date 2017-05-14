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Toyota підтримає розробку літаючого автомобіля

30 розробників, які працюють над створенням прототипу, сподіваються підняти його в повітря до 2020-го року
Японський автогігант Toyota заявив, що підтримає групу інженерів, які розробляють летюче авто.
Toyota підтримає розробку літаючого автомобіля Фото: cartivator.com

Про це повідомляє BBC із посиланням на Nikkei Asian Review.

Компанія погодилася виділити 40 млн. ієн ($352,4 тис.) стартапу Cartivator, чия штаб-квартира розташована недалеко від міста Тойота в центральній Японії.

Група компаній Toyota дала принципову згоду підтримати проект Skydrive, про який наразі відомо лише те, що він використовує технологію створення безпілотників і буде оснащений трьома колесами і чотирма роторами.

30 розробників, які працюють над створенням прототипу, сподіваються підняти його в повітря до токійської літньої Олімпіади 2020-го року.

Як стверджують у Skydrive, при розмірах 2,9 на 1,3 м, їхній апарат буде найменшою летючою машиною.

Розробники очікують, що автомобіль полетить зі швидкістю 100 км/год, піднімаючись над землею на 10 м.

Окрім Японії, свої проекти на травень 2017 року розробляють ініціативні групи з Нідерландів, Китаю, Німеччини і США.

Нагадаємо, засновник компаній Tesla, SpaceX та Boring Company Ілон Маск продемонстрував випробування платформи в надшвидкісному тунелі Hyperloop під Лос-Анджелесом.

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14 05 2017 20:15
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