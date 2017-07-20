Toyota попри санкції продає авто в анексований Крим, - ДОКУМЕНТ
Порушення зафіксовані на сайті державних закупівель і базі даних російської податкової. Так, у 2015 році для керівництва так званого "Кримського федерального університету", (до анексії Таврійський національний університет), купили Toyota Camry, інформує "Громадське".
Всі фото: hromadske.ua
Контракт укладено з ТОВ "СП "Бізнес Кар", з боку постачальника документ підписано начальником відділу продажів "ТОЙОТА ЦЕНТР РУБЛЕВСКИЙ" Юрієм Сорокіним.
За даними російської податкової, співзасновником "ТОВ СП Бізнес Кар" є резидент Японії "ТОЙОТА ЦУСЕ КОРПОРЕЙШН", яка входить до групи компаній TOYOTA.
Таким чином, компанія продає продукцію в анексований Крим попри введення санкцій.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.
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