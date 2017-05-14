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Трагедія 2 травня в Одесі: більшість підозрюваних у заворушеннях вже встановлено

МВС має детально проінформувати суспільство про розслідування даної справи
Більшість підозрюваних у справі про заворушення і пожежу в Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року вже встановлена.
Трагедія 2 травня в Одесі: більшість підозрюваних у заворушеннях вже встановлено Фото: dumskaya.net

Міністерство внутрішніх справ має детально проінформувати суспільство про розслідування цієї справи.

"Левова частина підозрюваних встановлено, частина з них затримано. У списку тих, кого ми нібито повинні звільнити, на вимогу Тристоронньої контактної групи, є не ті, хто брав участь у бойових діях на лінії зіткнення, а ряд людей, які обгрунтовано підозрюються українською владою, слідчими органами щодо подій 2 травня", - розповів Президент України Петро Порошенко в ході прес-конференції 14 травня.

Нагадаємо, три роки тому в результаті вуличних сутичок і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб та більше 200 отримали поранення.

Розслідування трагедії триває досі.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані. Через кілька днів правоохоронці затримали головних фігурантів екстремістських організацій, а також кількох співробітників міліції. Крім того, екс-начальник ГУ МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі був оголошений в розшук. Він перетнув кордон України і сховався від слідства.

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14 05 2017 17:06
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