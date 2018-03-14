Трагедія MH17: Росія заплатила "диспетчеру", який звинуватив Україну, - ЗМІ

Журналісти знайшли чоловіка, що представлявся "іспанським диспетчером" і розповідав в ефірі російських телеканалів про український слід в загибелі рейсу MH17 на Донбасі.

Розслідування було проведене "Радіо Свобода" і групою румунських журналістів-розслідувачів RISE Project.

"Диспетчер Карлос, який нібито працював у київському аеропорту Бориспіль і писав в твіттері під псевдонімом spainbuca про те, що українські літаки переслідували малайзійський Boeing, виявився людиною на ім'я Хосе Кароса Барріос Санчес. Він має судимості в Іспанії і був заарештований в Румунії за шахрайство", - повідомляє Радіо Свобода.

Вказується, що російська пропаганда активно примножувала різні версії катастрофи.

"Одна з них базувалася на повідомленнях "іспанського диспетчера", який не тільки писав в твіттері, але й був показаний в ефірі іспанського підрозділу каналу Russia Today. Автори розслідування знайшли Санчеса і поспілкувалися з ним в WhatsApp. Він стверджує, що отримав в загальному 48 тисяч доларів з російських джерел, як плату за свою роль "іспанського диспетчера Карлоса"", - зазначає Радіо Свобода.

Також Санчес запевняє, що може надати докази, які підтверджують зв'язок росіян з обліковим записом @spainbuca в твіттері, а також банківські дані і записи розмов з працівниками Russia Today.

Хоча він так і не надав їх на прохання авторів розслідування. RT заперечила, що коли-небудь здійснювала такі платежі.

Зазначається, що історію про "іспанського диспетчера" використав також і президент Росії Володимиром Путіним в розмові з режисером Олівером Стоуном.

Очільник Кремля сказав, що за катастрофою малайзійського "Боїнга" над Донбасом міг спостерігати диспетчер "іспанського походження" з аеропорту Києва, який нібито бачив бойовий літак поруч з рейсом MH17.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" МН17 в липні 2014 на Донбасі. Встановлено, що літак був збитий ракетою "Бук".

Група Bellingcat, яка займається розслідуваннями військової тематики за відкритими джерелами, звузила список причетних до катастрофи рейсу MH17 на території України в липні 2014 року до 20 російських військових.