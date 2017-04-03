Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трагедія на Львівщині: госпіталізовано ще трьох гірників

Загалом кількість гірників, які перебувають на лікуванні у цьому медзакладі, збільшилася до 23 осіб
У Львові до лікарні №8 госпіталізовано ще трьох гірників шахти "Степова", де стався вибух з обваленням породи.
Трагедія на Львівщині: госпіталізовано ще трьох гірників Фото: vseverske.info

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, загалом кількість гірників, які перебувають на лікуванні у цьому медзакладі, збільшилася до 23 осіб.

"Стан 9 пацієнтів – важкий, 14 – середньої тяжкості", - зазначили у ЛОДА.

Нагадаємо, що 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці - 34 гірники, з яких вісім загинули.

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.

За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.

Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 03 2017 13:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.