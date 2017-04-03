Трагедія на Львівщині: госпіталізовано ще трьох гірників

Загалом кількість гірників, які перебувають на лікуванні у цьому медзакладі, збільшилася до 23 осіб

У Львові до лікарні №8 госпіталізовано ще трьох гірників шахти "Степова", де стався вибух з обваленням породи.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, загалом кількість гірників, які перебувають на лікуванні у цьому медзакладі, збільшилася до 23 осіб.

"Стан 9 пацієнтів – важкий, 14 – середньої тяжкості", - зазначили у ЛОДА.

Нагадаємо, що 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці - 34 гірники, з яких вісім загинули.

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.

За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.