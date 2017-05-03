Трагедія на Львівщині: розслідування на шахті почнеться у понеділок
"В понеділок почне роботу Урядова комісія з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації 2 березня 2017 в с. Глухів Сокальського району Львівської області на відокремленому підрозділі "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля", - повідомив глава Міністерства регіонального розвитку Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляє міністр, мета комісії - встановити причини обвалу шахти.
"Мета - з'ясувати причини аварії, що призвела до загибелі та поранення людей, зсередини отримати інформацію, що саме не спрацювало: інструкції з безпеки, або їх невиконання, забезпечення системами безпеки, або їх несправність", - сказав Зубко.
Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.
Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.
За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.
Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.
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