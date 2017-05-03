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Трагедія на Львівщині: розслідування на шахті почнеться у понеділок

Мета комісії - встановити причини обвалу шахти
З понеділка, 6 березня 2017 року, почне свою роботу Урядова комісія з розслідування причин обвалу шахти "Степова" у Львівській області.
Трагедія на Львівщині: розслідування на шахті почнеться у понеділок Фото: girnyk.at.ua

"В понеділок почне роботу Урядова комісія з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації 2 березня 2017 в с. Глухів Сокальського району Львівської області на відокремленому підрозділі "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля", - повідомив глава Міністерства регіонального розвитку Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє міністр, мета комісії - встановити причини обвалу шахти.

"Мета - з'ясувати причини аварії, що призвела до загибелі та поранення людей, зсередини отримати інформацію, що саме не спрацювало: інструкції з безпеки, або їх невиконання, забезпечення системами безпеки, або їх несправність", - сказав Зубко.

Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.

За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.

Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.

 

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05 03 2017 13:57
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