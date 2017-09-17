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Трагедія в Одесі: Опубліковано відео з нагрудної камери пожежника, - ВІДЕО

Під час загоряння в таборі перебувало 42 дитини, троє з них загинули
В мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з пожежників, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.
Трагедія в Одесі: Опубліковано відео з нагрудної камери пожежника, - ВІДЕО Фото: dumskaya.net

Відеозапис оприлюднений на каналі I am a Man Fireman в YouTube.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.

Приблизно з 17 години біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. Сталася бійка, поліція застосувала газ. Увечері протестувальники намагалися встановити намети, правоохоронці їм завадили.

Член громадської "Групи 2 травня", експерт-біохімік Владислав Балинський провів сьогодні суспільне інспектування табору "Вікторія" і виявив низку порушень.

Зазначимо, табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці. У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" під час робочого візиту до Одеси.

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17 09 2017 17:45
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