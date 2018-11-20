CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Ізюм Харківської області трактор протаранив вісім автомобілів, серед яких виявився припаркований на узбіччі ВАЗ місцевого відділення поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трактор з піском протаранив вісім автомобілів в Ізюмі
Водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду
Фото: hk.npu.gov.ua
Аварія сталася 20 листопада о 10:55 на вулиці Гагаріна, повідомила прес-служба поліції.
Фото: hk.npu.gov.ua
Постраждалих немає, автомобілі отримали механічні пошкодження.
Водій був тверезий і просто не впорався з керуванням в умовах снігопаду.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва пожежна машина столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій не змогла доїхати на місце виклику, оскільки провалилася під асфальт.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 11 2018 18:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"