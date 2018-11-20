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Трактор з піском протаранив вісім автомобілів в Ізюмі

Водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду
У місті Ізюм Харківської області трактор протаранив вісім автомобілів, серед яких виявився припаркований на узбіччі ВАЗ місцевого відділення поліції.
Трактор з піском протаранив вісім автомобілів в Ізюмі Фото: hk.npu.gov.ua

Аварія сталася 20 листопада о 10:55 на вулиці Гагаріна, повідомила прес-служба поліції.


Фото: hk.npu.gov.ua

Постраждалих немає, автомобілі отримали механічні пошкодження.

Водій був тверезий і просто не впорався з керуванням в умовах снігопаду.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва пожежна машина столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій не змогла доїхати на місце виклику, оскільки провалилася під асфальт.

 
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20 11 2018 18:17
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