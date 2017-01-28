Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп і Путін говоритимуть про "кримські" санкції

Про це повідомляють джерела з оточення Трампа
Можливості скасування "кримських" санкцій проти Росії – одна з ключових тем для Дональда Трампа та Володимира Путіна на суботніх переговорах.
Трамп і Путін говоритимуть про "кримські" санкції Фото: 163gorod.ru

Про це йдеться в повідомленні центрального телеканалу США Fox News із посиланням на джерело в адміністрації Трампа, пише Укрінформ.

"Як повідомив високопоставлений помічник Білого дому, Трамп і Путін, скоріше за все, обговорюватимуть санкції, які попередник Трампа, президент Обама, запровадив проти Росії після анексії нею українського півострова Крим в 2014 році", –  інформує телеканал.

Спроба анексії розглядається міжнародним співтовариством як акт територіальної агресії сусідньої України, нагадується в повідомленні. 

"Навіть можливість, що Трамп скасує санкцій, спричинила широкі занепокоєння й критику з боку Вашингтона, демократів і республіканців, а також в усьому світі", – зазначається в тексті.

При цьому нагадується заява впливового сенатора Джона Маккейна, який висловив сподівання, що президент Трамп розвіє ці спекуляції та відмовиться від такого курсу "заради національної безпеки Америки і союзників". Якщо ж ні, Маккейн пообіцяв докласти зусиль, щоб закріпити санкції на законодавчому рівні, позбавивши президента можливості одноосібно приймати рішення про послаблення або скасування санкцій.

Сам же Трамп неодноразово наголошував, що готовий переглянути санкції в межах більших зусиль поліпшення відносин з колишнім суперником Сполучених Штатів часів холодної війни. Водночас під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії в п'ятницю він не дав прямої відповіді на це запитання. "Що стосується санкцій, дуже рано говорити про це", –  заявив президент США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2017 19:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat