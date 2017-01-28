Трамп і Путін говоритимуть про "кримські" санкції
Про це йдеться в повідомленні центрального телеканалу США Fox News із посиланням на джерело в адміністрації Трампа, пише Укрінформ.
"Як повідомив високопоставлений помічник Білого дому, Трамп і Путін, скоріше за все, обговорюватимуть санкції, які попередник Трампа, президент Обама, запровадив проти Росії після анексії нею українського півострова Крим в 2014 році", – інформує телеканал.
Спроба анексії розглядається міжнародним співтовариством як акт територіальної агресії сусідньої України, нагадується в повідомленні.
"Навіть можливість, що Трамп скасує санкцій, спричинила широкі занепокоєння й критику з боку Вашингтона, демократів і республіканців, а також в усьому світі", – зазначається в тексті.
При цьому нагадується заява впливового сенатора Джона Маккейна, який висловив сподівання, що президент Трамп розвіє ці спекуляції та відмовиться від такого курсу "заради національної безпеки Америки і союзників". Якщо ж ні, Маккейн пообіцяв докласти зусиль, щоб закріпити санкції на законодавчому рівні, позбавивши президента можливості одноосібно приймати рішення про послаблення або скасування санкцій.
Сам же Трамп неодноразово наголошував, що готовий переглянути санкції в межах більших зусиль поліпшення відносин з колишнім суперником Сполучених Штатів часів холодної війни. Водночас під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії в п'ятницю він не дав прямої відповіді на це запитання. "Що стосується санкцій, дуже рано говорити про це", – заявив президент США.
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