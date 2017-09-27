Трамп не хоче, щоб Каталонія від'єдналася від Іспанії

Президент США Дональд Трамп закликав Іспанію залишатися об'єднаною за декілька днів до референдуму про незалежність Каталонії.

"Я можу сказати, кажучи тільки від себе, що я хотів би, щоб Іспанія продовжувала бути об'єднаною", - сказав Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм у Білому домі, повідомляє The Hill.

Американський лідер відзначив, що ця проблема "розгорталася протягом століть".

"Я думаю, що жителі Каталонії вже давно говорять про неї. Я впевнений, якщо б ви мали точні цифри і точні опитування, то побачили б, що вони люблять свою країну", - додав Трамп.

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"Вони люблять Іспанію. І вони не залишать її. Тому я за об'єднану Іспанію. Я дійсно думаю, що жителі Каталонії залишаться з Іспанією. Я думаю, що було б нерозумно не зробити саме так. Тому що йдеться про те, щоб залишитися з дійсно великою, красивою і дуже історичною країною", - заявив президент США.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність.

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.