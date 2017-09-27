Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп не хоче, щоб Каталонія від'єдналася від Іспанії

Американський лідер відзначив, що ця проблема розгорталася протягом століть
Президент США Дональд Трамп закликав Іспанію залишатися об'єднаною за декілька днів до референдуму про незалежність Каталонії.
Трамп не хоче, щоб Каталонія від Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

"Я можу сказати, кажучи тільки від себе, що я хотів би, щоб Іспанія продовжувала бути об'єднаною", - сказав Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм у Білому домі, повідомляє The Hill

Американський лідер відзначив, що ця проблема "розгорталася протягом століть".

"Я думаю, що жителі Каталонії вже давно говорять про неї. Я впевнений, якщо б ви мали точні цифри і точні опитування, то побачили б, що вони люблять свою країну", - додав Трамп.

Читайте також: Шотландія підтримує референдум про незалежність Каталонії

"Вони люблять Іспанію. І вони не залишать її. Тому я за об'єднану Іспанію. Я дійсно думаю, що жителі Каталонії залишаться з Іспанією. Я думаю, що було б нерозумно не зробити саме так. Тому що йдеться про те, щоб залишитися з дійсно великою, красивою і дуже історичною країною", - заявив президент США.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність. 

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2017 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.