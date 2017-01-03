Трамп вперше звернувся до Конгресу: Америка знову готова вести за собою інші країни

Президент США Дональд Трамп почав свій перший виступ перед конгресом з нагадування про те, що американський народ, яким би розділеним не був у поглядах, залишається єдиним у своїй рішучості боротися з ненавистю і злом.

"Нещодавні напади на єврейські центри, випадки вандалізму на єврейських кладовищах і стрілянина в Канзас-Сіті минулого тижня нагадують нам, що ми можемо бути країною, розділеною з питань політики, але ми залишаємося єдиними в запереченні ненависті і зла у всіх їх формах", - почав свою промову президент США, повідомляє BBC.

"Наші союзники побачать, що Америка знову готова вести за собою інші країни", - заявив Дональд Трамп. Він підкреслив, що з цього моменту починається нова глава в історії США.

У своїй промові президент США повторив більшість своїх головних тез, з якими він виступав під час виборчої кампанії.

Найважливішими завданнями своєї адміністрації Трамп вважає забезпечення безпеки країни, боротьби зі злочинністю та створення нових робочих місць.

Трамп в черговий раз заявив про будівництво стіни на кордоні південної США, однак не згадав про те, що за будівництво стіни повинна буде заплатити Мексика, як він неодноразово говорив раніше.

На думку президента, США повинні змінити структуру імміграції, обмежуючи в'їзд некваліфікованої робочої сили і залучаючи висококваліфікованих фахівців.

При цьому Дональд Трамп запропонував взяти за зразок міграційну політику Австралії залучення тих працівників, яких потребує економіка.

На думку Трампа, така система "заощадить нам незліченні долари, підніме зарплати робітників, допоможе бідним сім'ям, включаючи сім'ї іммігрантів, піднятися до середнього класу, зробити це швидко і стати по-справжньому дуже щасливими".

Трамп обіцяв знизити податки для середнього класу, створити мільйони нових робочих місць і відмовитися від Obamacare, системи загального медичного страхування, ініційованої попередньою адміністрацією.

Трамп вважає, що реформа Обами зазнала краху, і збирається запропонувати нову реформу.

"Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг. Необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити", - сказав президент США.

Дональд Трамп не залишив жодних сумнівів у тому, що Америка й далі буде повністю підтримувати НАТО - союз, "народжений у двох світових війнах і переміг фашизм і комунізм".

"Ми повинні бути активними учасниками світової політики, і ми підтримуємо НАТО. Але наші партнери повинні виконувати свої фінансові зобов'язання. І я хочу сказати, що гроші пішли", - повідомив Трамп конгресменам.



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За традицією, новообраний президент країни наприкінці лютого оголошує своє послання до конгресу "Про становище країни" (State of the Union Address), яке зазвичай присвячене основним напрямкам майбутньої політики нового глави країни.

Присутні разом обидві палати парламенту довгими оплесками вітали першу леді Сполучених Штатів Меланью Трамп, що з'явилася в залі разом з дочкою Іванкою за кілька хвилин до виступу президента.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп готовий надати правовий статус мільйонам нелегальних мігрантів, які не скоювали тяжких злочинів.