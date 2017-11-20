Український бізнесмен був серед інвесторів мільйонного проекту Трампа, - РОЗСЛІДУВАННЯ

Бізнес-партнер Трампа зізнався, що близько 50% його клієнтів були вихідцям з країн колишнього СРСР, частина з яких належали до так званої "російської мафії"

Міжнародна неурядова організація Global Witness, провівши розслідування, виявила у президента США Дональда Трампа проект з нерухомості в Панамі, який використовувався для відмивання грошей з колумбійських наркокартелів, а серед його інвесторів були вихідці з кримінальним минулим з Латинської Америки й колишнього Радянського Союзу.

Йдеться про готельний комплекс Trump Ocean Club.

Згідно з результатами розслідування, до проекту активно долучалася донька Дональда Трампа Іванка. Завдяки вигідному контракту, у період з 2006-го до кінця 2010 року Трамп отримав понад 75 мільйонів доларів з продажу площі в готельному комплексі та фінансових операцій навколо нього. І навіть після обрання президентом США Трамп продовжує отримувати прибуток від проекту.

Про проект розслідувачам стало відомо зі свідчень колишнього агента з нерухомості, який співпрацював з Трампом з 2006 року Александре Вентури Ногуейри. Він же й займався організацією інвестицій у Trump Ocean Club.

Як виявилося, серед інвесторів і партнерів проекту був колумбійський бізнесмен, що відмивав гроші, зароблені на наркоторгівлі, а також росіянин та українець, які також мали кримінальні зв'язки.

Члени родини Трампа також залучались до маркетингу, менеджменту й планування проекту. Його син Ерік і донька Іванка прилітали до Панами принаймні 4-5 разів, щоб сприяти розвитку, а також здійснювати контроль якості на місцях.

Наголошується, що, йомвірно, сам Дональ Трамп та його родина не знали про кримінальне минуле інвесторів. Вентура зауважив, що те, від кого надходять гроші, ніколи не цікавило американського лідера.

Одним з інвесторів був Давід Мурсія Ґузман - власник шахрайської фінансової піраміди, через яку він відмивав прибутки від наркоторгівлі в країні.

В інтерв’ю NBC і Reuters Вентура зізнався, що близько 50% його клієнтів були вихідцям з країн колишнього СРСР, частина з яких належали до так званої "російської мафії".

Серед партнерів Вентури був українець Ігор Анапольський, який володіє щонайменше 19 панамськими компаніями, пов’язаними з нерухомістю (чотири з них були частиною комплексу Trump Ocean Club).

Згідно з даними журналістів "Слідства.Info", Анапольський з 2005 року співпрацював у сфері нерухомості з жінкою на ім'я Оксана Марченко. Розслідувачі припускають, що йдеться про дружину українського політика та олігарха Віктора Медведчука. Медведчук натомість тісно пов'язаний з Кремлем - російський президент Володимир Путін хрестив дітей Медведчука і Марченко.

Анапольський через підроблені документи був засуджений у 2014 році. Влітку цього року бізнесмен вийшов на волю.

Серед інших партнерів з колишнього СРСР - росіянин Аркадій Водовосов. У 1998-му його засудили в Ізраїлі до п’яти років за викрадення людей і погрозу вбивством і катуваннями. Сам Водовосов заперечує будь-які інвестиції в проект Дональда Трампа.

Згідно з даними розслідування, Трамп має бізнес-зв'язки з російнами вже 30 років та і сам він неодноразово називав їх "добрими покупцями". Наголошується, що американський лідер п'ять разів намагався розпочати переговори стосовно побудови готельного комплексу Trump Tower у Москві.

Нагадаємо, нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявляв, що підтримка гарних відносин з Росією є хорошою, а не поганою річчю.