Трамп: анексія Криму сталась, бо Путін не поважав Обаму
Виступаючи перед журналістами у п’ятницю, Трамп наполягав на тому, що Обама відповідальний за анексію Росією Криму, тому що президент Путін "не поважав Обаму і Сполучені Штати", повідомляє The Hill.
"Президент Обама втратив Крим, просто щоб ви зрозуміли, це було до того, як я дістався сюди… Президент Обама втратив Крим", - заявив Трамп.
На прохання журналіста пояснити своє звинувачення, Трамп відповів: "Це його провина. Тому що Путін не поважав президента Обаму. Президент Обама втратив Крим, тому що президент Путін не поважав президента Обаму, не поважав нашу країну і не поважав Україну".
Нагадаємо, це вже вдруге за тиждень Трамп звинувачує президента Обаму в анексії Криму. Минула заява прозвучала після закінчення саміту G7 в Канаді.
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