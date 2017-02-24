Трамп анонсував одне з найбільших нарощувань армії в історії США

Він окреслив плани зі зміцнення американської армії, однак знову не навів конкретних деталей

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить запит на масивний бюджет для "одного знайбільших військових нарощувань в американській історії".

Проце він заявив на Конференції консервативних політичних дій (Conservative Political Action Conference), організації, яка надала Трампу першу платформу в боротьбі за президентське крісло, передає Reuters.

Він окреслив плани зі зміцнення американської армії, однак знову не навів конкретних деталей.

За словами Трампа, заплановані заходи мають на меті модернізацію збройних сил в наступальному і оборонному плані. За його словами, бун буде просити про "масивний оборонний бюджет", який зробить оборону країни "більшою, кращою і сильнішою як ніколи раніше".

"І, сподіваюся, нам ніколи не треба буде використовувати цю силу, але ніхто і не збирається зв’язуватися з нами. Ніхто. Це буде одне з найбільших військових нарощувань в американській історії" - заявив президент США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що ‎Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".