Трамп анонсував одне з найбільших нарощувань армії в історії США
Проце він заявив на Конференції консервативних політичних дій (Conservative Political Action Conference), організації, яка надала Трампу першу платформу в боротьбі за президентське крісло, передає Reuters.
Він окреслив плани зі зміцнення американської армії, однак знову не навів конкретних деталей.
За словами Трампа, заплановані заходи мають на меті модернізацію збройних сил в наступальному і оборонному плані. За його словами, бун буде просити про "масивний оборонний бюджет", який зробить оборону країни "більшою, кращою і сильнішою як ніколи раніше".
"І, сподіваюся, нам ніколи не треба буде використовувати цю силу, але ніхто і не збирається зв’язуватися з нами. Ніхто. Це буде одне з найбільших військових нарощувань в американській історії" - заявив президент США.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".
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