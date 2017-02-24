Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трамп анонсував одне з найбільших нарощувань армії в історії США

Він окреслив плани зі зміцнення американської армії, однак знову не навів конкретних деталей
Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить запит на масивний бюджет для "одного знайбільших військових нарощувань в американській історії".
Трамп анонсував одне з найбільших нарощувань армії в історії США Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

Проце він заявив на Конференції консервативних політичних дій (Conservative Political Action Conference), організації, яка надала Трампу першу платформу в боротьбі за президентське крісло, передає Reuters.

Він окреслив плани зі зміцнення американської армії, однак знову не навів конкретних деталей.

За словами Трампа, заплановані заходи мають на меті модернізацію збройних сил в наступальному і оборонному плані. За його словами, бун буде просити про "масивний оборонний бюджет", який зробить оборону країни "більшою, кращою і сильнішою як ніколи раніше".

"І, сподіваюся, нам ніколи не треба буде використовувати цю силу, але ніхто і не збирається зв’язуватися з нами. Ніхто. Це буде одне з найбільших військових нарощувань в американській історії" - заявив президент США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що ‎Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2017 23:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.