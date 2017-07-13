Трамп анонсував зміни в Паризькій кліматичній угоді

Світові лідери раніше негативно відреагували на рішення Трампа вийти з цієї угоди

Президент США Дональд Трамп допустив, що може погодитися на компроміс відносно участі Штатів в Паризькій кліматичній угоді, але не розкрив свої точні наміри.

Як передає Reuters, про це він заявив під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції.

"Щось може статися щодо Паризьких угод, подивимося, що станеться. Якщо це станеться - це буде чудово, а якщо ні - то все також буде добре", - сказав глава Білого дому.

За словами Трампа, угода щодо клімату прийнята в інтересах Китаю і Індії та ставить під загрозу промисловість США.

Нагадаємо, президент США оголосив про своє рішення покинути угоду . Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.

Світові лідери негативно відреагували на рішення Трампа вийти з цієї угоди. Президент Франції Еммануель Макрон та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потролили президента США Дональда Трампа щодо його ставлення до питань зміни клімату.

Угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.

195 країн-учасниць цієї угоди зобов'язалися скоротити парникові викиди, щоб не допустити зростання середньорічної температури в світі більш ніж на два градуси Цельсія. В ідеалі зростання температури в середньому не повинно перевищувати півтора градуси. У той же час кожна з країн повинна самостійно визначати свою політику щодо скорочення викидів вуглекислого газу.

Паризька угода зобов'язала США до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28% порівняно з рівнем 2005 року.



Щоб угода набула чинності, вона має пройти ратифікацію в 55 країнах, які разом виробляють мінімум 55% світового обсягу парникових газів. США планували ратифікувати угоду вже в 2016 році. Очікується, що відмова США істотно сповільнить процес набуття Паризької угоди чинності.