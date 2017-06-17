Трамп буде вимагати звільнення України від російської окупації, - Джуліані
"Україна, вільна від російської окупації, - один з важливих інтересів США, і Трамп наполягатиме на цьому інтересі і досягатиме його", - заявив неформальний радник американського президента Дональда Трампа, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.
В інтерв'ю НВ він не погодився з думкою про те, що адміністрація Трампа показує себе дуже м'якою у відносинах з Росією, прямим опонентом України.
За його словами, враження про м'якість по відношенню до Росії може скластися з деяких коментарів Трампа в ході передвиборної кампанії. Однак, підкреслив Джуліані, Трамп, ставши президентом, більш глибоко вникає в суть міжнародних відносин. Як приклад він навів Сирію, яка очевидно є союзником Росії.
"Трамп наказав бомбити сирійську військову базу, і зрозуміло, що в своїх діях інтереси США він ставить набагато вище за інтереси Росії", - сказав Джуліані.
Разом з тим, Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що санкції проти Росії, які існують зараз, є ефективними.
Американські законодавці раніше в четвер проголосували за поправку до законопроекту, яка дозволяє космічному агентству США NASA використовувати ракетні двигуни російського виробництва.
Нагадаємо, що прийнятий закон про нові санкції проти Росії був схвалений американськими сенаторами 14 червня.
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