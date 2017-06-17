Трамп буде вимагати звільнення України від російської окупації, - Джуліані

За словами Рудольфа Джуліані, звільнення України від окупації РФ є важливим пріоритетом для США

Звільнення України від російської окупації є одним з важливих пріоритетів для США

"Україна, вільна від російської окупації, - один з важливих інтересів США, і Трамп наполягатиме на цьому інтересі і досягатиме його", - заявив неформальний радник американського президента Дональда Трампа, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

В інтерв'ю НВ він не погодився з думкою про те, що адміністрація Трампа показує себе дуже м'якою у відносинах з Росією, прямим опонентом України.

За його словами, враження про м'якість по відношенню до Росії може скластися з деяких коментарів Трампа в ході передвиборної кампанії. Однак, підкреслив Джуліані, Трамп, ставши президентом, більш глибоко вникає в суть міжнародних відносин. Як приклад він навів Сирію, яка очевидно є союзником Росії.

"Трамп наказав бомбити сирійську військову базу, і зрозуміло, що в своїх діях інтереси США він ставить набагато вище за інтереси Росії", - сказав Джуліані.

Разом з тим, Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що санкції проти Росії, які існують зараз, є ефективними.