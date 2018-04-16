Трамп був розлючений через те, що з Європи вислали менше російських дипломатів, ніж зі США, - ЗМІ
Дональд Трамп наполягав на тому, щоб США не грали провідної ролі у скоординованій відповіді на отруєння Скрипалів. Він хотів, щоб кількість висланих зі США російських дипломатів була співмірною з кількістю висланих Європою. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Washington Post.
"Ми співставимо цифри. Ми не будемо брати на себе лідерство. Ми лише співставимо цифри", - саме такі інструкції давав Трамп, за словами одного з високопоставлених представників його адміністрації.
Коли наступного дня було публічно оголошено про видворення російських дипломатів, Трамп "вибухнув". Він був шокований і розчарований тим, що Франція і Німеччина висилають лише по чотири дипломати – набагато менше, ніж 60, висланих США.
Президент США, який, схоже, очікував, що інші країни вишлють таку ж кількість дипломатів, був розлючений тим, що його адміністрація у ЗМІ виглядала як така, що зайняла найбільш жорстку позицію по відношенню до Росії.
Помічники Трампа намагалися переконати його, що загальна кількість, висланих європейськими країнами дипломатів, майже така ж як і кількість висланих зі США.
"Мене не хвилює загальна цифра!", - лютував Трамп.
Він звинуватив своїх помічників у тому, що ті начебто ввели його в оману щодо масштабів видворень дипломатів. Як зазначається, при цьому, прозвучала велика кількість лайливих слів.
Нагадаємо, що 29 країн вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері. Загалом було вислано більше 150 дипломатів. Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Словенія, Кіпр та Греція.
Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
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