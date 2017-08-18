Трамп через теракт в Барселоні згадав про вбивство мусульман кулями зі свинячою кров'ю

Президент США нагадав історію генерала США Джона Першинга, який розстріляв 49 полонених мусульман, вимочивши кулі в свинячій крові.

Відповідні заяви Трамп опублікував у своєму Twitter.

"Вчіться у генерала Першинга, як поводитися з терористами. Він позбувся ісламських радикалів на 35 років", – написав президент США.

Зазначимо, що існує історія про те, як Джон Першинг, який був на початку 20 століття губернатором американської колонії, спіймав на Філіппінах 50 мусульман-терористів та наказав розстрільній команді вимочити кулі для своїх гвинтівок у свинячій крові. Солдати зарядили рушниці і розстріляли 49 осіб, а останньому терористу наказали розповісти іншим про те, що трапилося. Вважалося, що такий крок Першинга нібито врегулював ситуацію.

Додамо, що в іншому твіті Трамп засудив атаку на Барселону.

"Сполучені Штати засуджують терористичний акт в Барселоні, Іспанія, і готові зробити все необхідне, щоб допомогти", – мовиться у повідомленні.

"Будьте сильними і стійкими, ми любимо вас!", – додав президент США.

Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони. Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 12 людей загинули, 80 отримали поранення.

Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.

Відзначимо, що за останніми даними число постраждалих в результаті наїзду фургона на пішоходів у центрі Барселони перевищило 100 осіб. В результаті теракту в Барселоні (Іспанія) поранення отримали громадяни, щонайменше, з 18 країн.

Раніше повідомляли, що за кермом фургона, який скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла в центрі Барселони, був Дрісс Укабір(Driss Oukabir).

Проте, Дрісс Укабір, який за даними ЗМІ був за кермом фургона, що скоїв наїзд на людей посеред жвавої вулиці Рамбла у центрі Барселони, з'явився в поліцію і заявив, що у нього вкрали паспорт.

Згодом, поліція Каталонії повідомила, що жоден із двох затриманих чоловіків не був водієм фургона, який збив пішоходів у Барселоні.