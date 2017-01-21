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Трамп дав старт скасуванню реформи охорони здоров'я

Документ наказує урядовим службам ігнорувати деякі положення, запроваджені законом про Obamacare — зокрема, податкові вимоги та штрафи
Президент США Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.
Трамп дав старт скасуванню реформи охорони здоров Дональд Трамп. Фото: The New Yorker

Указ був підписаний ним протягом декількох годин після інавгурації й став одним з перших кроків Трампа на посаді президента. Про це повідомляє CNN.

Документ наказує урядовим службам ігнорувати деякі положення, запроваджені законом про Obamacare — зокрема, податкові вимоги та штрафи.

При цьому багато хто з цих положень були ухвалені конгресом і мають статус законів, тому неясно, які саме заходи можуть бути прийняті на рівні президентського указу, зазначає The Washington Post.

Як пише CNN, підписання указу про скасування Obamacare має символічний характер: нова адміністрація дала зрозуміти, що скасування реформи охорони здоров'я стане одним з її пріоритетів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.

Також сенат США переважною більшістю голосів затвердив на посаду міністра внутрішньої безпеки Штатів відставного генерала морської піхоти Джона Келлі.

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21 01 2017 11:36
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