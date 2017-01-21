Трамп дав старт скасуванню реформи охорони здоров'я
Указ був підписаний ним протягом декількох годин після інавгурації й став одним з перших кроків Трампа на посаді президента. Про це повідомляє CNN.
Документ наказує урядовим службам ігнорувати деякі положення, запроваджені законом про Obamacare — зокрема, податкові вимоги та штрафи.
При цьому багато хто з цих положень були ухвалені конгресом і мають статус законів, тому неясно, які саме заходи можуть бути прийняті на рівні президентського указу, зазначає The Washington Post.
Як пише CNN, підписання указу про скасування Obamacare має символічний характер: нова адміністрація дала зрозуміти, що скасування реформи охорони здоров'я стане одним з її пріоритетів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.
Також сенат США переважною більшістю голосів затвердив на посаду міністра внутрішньої безпеки Штатів відставного генерала морської піхоти Джона Келлі.
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