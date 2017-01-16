Трамп допустив зняття санкцій з Росії за умови скорочення ядерних арсеналів
Трамп в інтерв'ю також розкритикував російську кампанію в Сирії, заявивши, що вона призвела до жахливої гуманітарної ситуації.
"Проти Росії введені санкції - давайте подивимося, чи не можна досягти хороших домовленостей з Росією", - цитує обраного президента Times, повідомляє ВВС.
"Для початку, я вважаю, що ядерну зброю треба скорочувати і скорочувати дуже суттєво, це могло б бути складовою частиною цього процесу. Однак Росія зараз сильно страждає через санкції, а я думаю, що може статися щось таке, від чого багато людей виграють", - сказав Трамп.
Трамп заявив, що розпочне свою діяльність на посту президента США з того, що буде довіряти Путіну і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, але довго це може і не продовжитися.
Меркель він розкритикував за "катастрофічну помилку", яку вона зробила, дозволивши мільйонів мігрантів приїхати в Німеччину. Він заявив, що всього через кілька тижнів після вступу на свою посаду запропонує Великобританії "справедливу" угоду, щоб зробити вихід країни з ЄС "великою справою".
Він також запросив прем'єр-міністра країни Терезу Мей відразу ж після свого вступу на посаду відвідати Білий дім.
Трамп вважає, що інші країни слідом за Великобританією будуть залишати ЄС, так як Євросоюзу великої шкоди завдала міграційна криза. Він також обіцяв зміцнити кордони США, в тому числі шляхом обмежень на в'їзд європейців, а також жорсткої перевірки всіх вихідців, хто в'їжджає в США з країн, де поширений ісламський тероризм.
Трамп також розкритикував зовнішню політику США, заявивши, що рішення про вторгнення в Ірак, ймовірно, є найгіршим рішенням в історії країни, а справи в Афганістані йдуть досить погано.
Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що волів би протягом "певного періоду часу" не скасовувати санкції, введені проти РФ.
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