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Трамп доручив ввести санкції проти Росії за недотримання договору про ракети

Ці заходи затребувані конгресом у військовому бюджеті 2018 року
Президент США Дональд Трамп доручив своїм міністрам підготувати план введення санкцій проти Росії за порушення угоди про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).
Трамп доручив ввести санкції проти Росії за недотримання договору про ракети Фото: gettyimages.com

Доручення опубліковано на сайті Білого дому. Трамп доручив держсекретареві Майку Помпео в координації з міністром фінансів, міністром оборони, міністром торгівлі та директором Національної розвідки виконати вимоги, викладені в розділі 1244 "С" закону про військовий бюджет на 2018 рік.

Підрозділ 1244 "С" цього документа має назву "Доповідь за планом введення додаткових санкцій проти Росії". Скласти доповідь повинен президент США, але в цьому випадку він делегував свої повноваження міністрам, зазначено в повідомленні Білого дому.

Президент повинен розробити і внести в конгрес доповідь, "яка міститиме план введення заходів щодо конкретних осіб через недотримання Росією договору РСМД", ідеться в розділі 1244 закону.

Згідно з підрозділом, санкції можуть бути введені проти осіб, відповідальних за віддачу наказів щодо невиконання договору РСМД або сприяли цьому процесу, а також проти високопоставлених членів російського уряду. Список осіб повинен бути представлений у доповіді.

Серед можливих заходів - блокування активів у США, заборона на в'їзд і "будь-які інші санкції, які президент вважатиме потрібними". У Держдепі вважають, що Москва виготовляє нові ракетні системи, які не відповідають вимогам договору.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності було підписано між СРСР і США в 1987 році і набув чинності в 1988 році. Згідно з угодою, країни відмовляються від використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності.

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17 05 2018 09:58
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