Трамп дозволив главі Пентагону змінювати кількість військових США в Афганістані

В даний час їх приблизно 8 400 чоловік, але можливо, що США відправить ще 3 тис. американських солдатів і офіцерів

Президент США Дональд Трамп надав главі Пентагону Джеймсу Меттісу повноваження щодо зміни чисельності контингенту ЗС США в Афганістані.

Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на представника вашингтонської адміністрації.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що поки не було прийнято негайного рішення щодо чисельності американських військ в Афганістані, на даний час їх приблизно 8 400 осіб. Раніше газета The Washington Post повідомила, що Пентагон може відправити в Афганістан принаймні 3 тис. американських солдатів і офіцерів.

Пентагон відмовився від коментарів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше було аналогічне рішення щодо чисельності військ США в Іраку і Сирії, коли Меттіс попередив Конгрес, що афганські війська, підтримувані США, не можуть перемогти талібів, незважаючи на більш ніж 15-річну війну.

"Ми не виграємо в Афганістані зараз", - сказав Меттіс у своєму виступі перед Комітетом з питань збройних сил Сенату у вівторок. "І ми виправимо це якомога швидше", - додав він.

Як раніше повідомлялося, щонайменше троє військовослужбовців американського контингенту в Афганістані загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини, відповідальність за яку взяв на себе ісламістський рух "Талібан".