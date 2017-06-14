Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп дозволив главі Пентагону змінювати кількість військових США в Афганістані

В даний час їх приблизно 8 400 чоловік, але можливо, що США відправить ще 3 тис. американських солдатів і офіцерів
Президент США Дональд Трамп надав главі Пентагону Джеймсу Меттісу повноваження щодо зміни чисельності контингенту ЗС США в Афганістані.
Трамп дозволив главі Пентагону змінювати кількість військових США в Афганістані Фото: AFP

Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на представника вашингтонської адміністрації.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що поки не було прийнято негайного рішення щодо чисельності американських військ в Афганістані, на даний час їх приблизно 8 400 осіб. Раніше газета The Washington Post повідомила, що Пентагон може відправити в Афганістан принаймні 3 тис. американських солдатів і офіцерів.

Пентагон відмовився від коментарів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше було аналогічне рішення щодо чисельності військ США в Іраку і Сирії, коли Меттіс попередив Конгрес, що афганські війська, підтримувані США, не можуть перемогти талібів, незважаючи на більш ніж 15-річну війну.

"Ми не виграємо в Афганістані зараз", - сказав Меттіс у своєму виступі перед Комітетом з питань збройних сил Сенату у вівторок. "І ми виправимо це якомога швидше", - додав він.

Як раніше повідомлялося, щонайменше троє військовослужбовців американського контингенту в Афганістані загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини, відповідальність за яку взяв на себе ісламістський рух "Талібан".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2017 07:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.