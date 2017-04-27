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Трамп дозволив Пентагону розмістити більше військ в Сирії та Іраку

Рішення прийнято, щоб підвищити ефективність військової операції США проти ІДІЛ
Президент США Дональд Трамп розширив повноваження Пентагону в Сирії та Іраку.
Трамп дозволив Пентагону розмістити більше військ в Сирії та Іраку Фото: ap.org

Американський лідер дозволив міністрові оборони США Джиму Меттісу розмістити більше військ в Сирії і Іраку, повідомляє Associated Press.

Це рішення було прийнято з метою підвищити ефективність військової операції США проти бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".

Відзначимо, що Пентагон може виступити з рекомендацією про розміщення регулярних бойових підрозділів США на півночі Сирії для боротьби з терористами екстремістської організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, що американські військові скинули в Афганістані величезну бомбу, відому як "мати всіх бомб".

Відзначимо, що 36 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава"були вбиті в результаті скинутої США бомби на Афганістан.

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27 04 2017 09:19
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