Трамп дозволив Пентагону розмістити більше військ в Сирії та Іраку

Рішення прийнято, щоб підвищити ефективність військової операції США проти ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп розширив повноваження Пентагону в Сирії та Іраку.

Американський лідер дозволив міністрові оборони США Джиму Меттісу розмістити більше військ в Сирії і Іраку, повідомляє Associated Press.

Це рішення було прийнято з метою підвищити ефективність військової операції США проти бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".

Відзначимо, що Пентагон може виступити з рекомендацією про розміщення регулярних бойових підрозділів США на півночі Сирії для боротьби з терористами екстремістської організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, що американські військові скинули в Афганістані величезну бомбу, відому як "мати всіх бомб".

Відзначимо, що 36 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава"були вбиті в результаті скинутої США бомби на Афганістан.