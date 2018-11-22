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Трамп дозволив військовим стріляти на ураження по каравану мігрантів

За словами президента США, країна може на невизначений термін закрити кордон з Мексикою
Президент США Дональд Трамп дозволив військовослужбовцям на кордоні з Мексикою за необхідності стріляти на ураження по каравану мігрантів.
Трамп дозволив військовим стріляти на ураження по каравану мігрантів Фото: gettyimages.com

Про це в четвер, 22 листопада, пише AP.

Караван рухається з країн Центральної Америки до кордону США.

Президент Трамп повідомив, що дозволив військовим стріляти по мігрантах з летальної зброї на ураження в разі необхідності.

Окрім того, він припустив, що США можуть на невизначений термін закрити кордон з Мексикою, якщо вирішать, що мексиканська влада втратила контроль над караваном мігрантів.

Нагадаємо, в жовтні до США вирушив багатотисячний караван мігрантів з Гондурасу та інших країн Центральної Америки. Зараз частина мігрантів дісталася мексиканського штату Нижня Каліфорнія, який розташований на кордоні зі США.

Дональд Трамп назвав караван "вторгненням", посилив військову присутність на американо-мексиканському кордоні і обмежив право нелегальних мігрантів просити притулок в США.

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22 11 2018 20:45
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