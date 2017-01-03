Трамп готовий легалізувати нелегальних мігрантів

Президент Дональд Трамп готовий надати правовий статус мільйонам нелегальних мігрантів, які не скоювали тяжких злочинів.

"Закон про імміграцію буде правильним до тих пір, поки існує компроміс з обох сторін", - сказав президент, пише The New York Times.

Трамп заявив про свій різкий розворот у принциповій для нього позиції всього за кілька годин до свого першого виступу в Конгресі, пише видання.

Згідно з повідомленням, така заява президента може бути застосовна до 11 мільйонів нелегальних мігрантів у США.

Разом з тим, телеканал CNN повідомляє, що Трамп вважає, що і він, і його політичні опоненти повинні почати консультації з даного питання і бути готовими до компромісу.

Як зазначає телеканал, Трамп міг би погодитися пом'якшити свої вимоги щодо депортації нелегальних іммігрантів.

Зокрема, президент нібито готовий не наполягати на видворення з країни осіб, які, будучи дітьми, були привезені в США нелегально, не скоювали тяжких злочинів і мають роботу.

Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі. Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.

Однак таке рішення викликало численні протести серед американських громадян. Зрештою. після серії судових ухвал щодо скасування такого рішення, та апеляцій з боку юристів Трампа, апеляційний суд у Сан-Франциско остаточно відмовився відновити указ президента США, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

В свою чергу, Трамп анонсував новий указ щодо мігрантів.