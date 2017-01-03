Трамп готовий легалізувати нелегальних мігрантів
"Закон про імміграцію буде правильним до тих пір, поки існує компроміс з обох сторін", - сказав президент, пише The New York Times.
Трамп заявив про свій різкий розворот у принциповій для нього позиції всього за кілька годин до свого першого виступу в Конгресі, пише видання.
Згідно з повідомленням, така заява президента може бути застосовна до 11 мільйонів нелегальних мігрантів у США.
Разом з тим, телеканал CNN повідомляє, що Трамп вважає, що і він, і його політичні опоненти повинні почати консультації з даного питання і бути готовими до компромісу.
Як зазначає телеканал, Трамп міг би погодитися пом'якшити свої вимоги щодо депортації нелегальних іммігрантів.
Зокрема, президент нібито готовий не наполягати на видворення з країни осіб, які, будучи дітьми, були привезені в США нелегально, не скоювали тяжких злочинів і мають роботу.
Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі. Заборона на в'їзд поширюється також на власників грін-карт, що дають право на проживання в США.
Однак таке рішення викликало численні протести серед американських громадян. Зрештою. після серії судових ухвал щодо скасування такого рішення, та апеляцій з боку юристів Трампа, апеляційний суд у Сан-Франциско остаточно відмовився відновити указ президента США, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.
В свою чергу, Трамп анонсував новий указ щодо мігрантів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану