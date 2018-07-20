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Трамп готовий обкласти митом весь імпорт з Китаю

"Я не хочу налякати їх. Я хочу, щоб вони поводились правильно", - каже Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів.
Трамп готовий обкласти митом весь імпорт з Китаю Фото: abcnews.com

"Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США, повідомляє CNBC.

Йдеться про суму китайського імпорту в доларах США в 2017 році, який становив 505,5 млрд доларів за порівнянні з експортом в Китай на рівні 129,9 млрд доларів.

"Я не хочу налякати їх. Я хочу, щоб вони поводились правильно. Мені дійсно подобається голова Сі Цзіньпін, але це було дуже нечесно", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Як відомо, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.

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20 07 2018 16:59
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