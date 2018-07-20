Трамп готовий обкласти митом весь імпорт з Китаю
"Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США, повідомляє CNBC.
Йдеться про суму китайського імпорту в доларах США в 2017 році, який становив 505,5 млрд доларів за порівнянні з експортом в Китай на рівні 129,9 млрд доларів.
"Я не хочу налякати їх. Я хочу, щоб вони поводились правильно. Мені дійсно подобається голова Сі Цзіньпін, але це було дуже нечесно", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.
Як відомо, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.
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