Трамп готовий обкласти митом весь імпорт з Китаю

"Я не хочу налякати їх. Я хочу, щоб вони поводились правильно", - каже Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів.

"Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США, повідомляє CNBC.

Йдеться про суму китайського імпорту в доларах США в 2017 році, який становив 505,5 млрд доларів за порівнянні з експортом в Китай на рівні 129,9 млрд доларів.

"Я не хочу налякати їх. Я хочу, щоб вони поводились правильно. Мені дійсно подобається голова Сі Цзіньпін, але це було дуже нечесно", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Як відомо, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.