Трамп готовий піти на угоду з Росією, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп готовий укласти з Росією угоду про боротьбу з терористами і з приводу економічних питань, заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

На брифінгу 21 лютого Спайсер, коментуючи питання про критику, висловлену на адресу президента США за недостатню жорсткість щодо Росії, заявив, що "президент завжди сам приймає рішення - чи стосовно Росії, чи з будь-якого іншого питання", повідомляє "Голос Америки".

За словами Спайсера, якщо президент "зможе укласти угоду з Росією - чого намагалися домогтися кілька попередніх адміністрацій - він зробить це. А якщо не зможе, то не зробить".

"Він розуміє, що якщо вдасться знайти спільну мову у справі розгрому ІД і боротьби з тероризмом, в питаннях економічного зростання, то ми будемо це робити. Це те, де ми будемо продовжувати працювати з Росією", - сказав Спайсер.

"Я думаю, що там, де інші зазнали невдачі, він зробить усе можливе, щоб укласти угоду, якщо вона в інтересах Сполучених Штатів", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, нинішня адміністрація США досі розглядає можливість посилення взаємодії з Росією, однак вважає неприйнятним робити це за рахунок задоволення владою РФ власних геополітичних інтересів і агресії проти інших країн, перш за все України.