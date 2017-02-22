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Трамп готовий піти на угоду з Росією, - Білий дім

Співпраця може стосуватися боротьби з ІД і економіки
Президент США Дональд Трамп готовий укласти з Росією угоду про боротьбу з терористами і з приводу економічних питань, заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.
Трамп готовий піти на угоду з Росією, - Білий дім Фото: Reuters

На брифінгу 21 лютого Спайсер, коментуючи питання про критику, висловлену на адресу президента США за недостатню жорсткість щодо Росії, заявив, що "президент завжди сам приймає рішення - чи стосовно Росії, чи з будь-якого іншого питання", повідомляє "Голос Америки".

За словами Спайсера, якщо президент "зможе укласти угоду з Росією - чого намагалися домогтися кілька попередніх адміністрацій - він зробить це. А якщо не зможе, то не зробить".

"Він розуміє, що якщо вдасться знайти спільну мову у справі розгрому ІД і боротьби з тероризмом, в питаннях економічного зростання, то ми будемо це робити. Це те, де ми будемо продовжувати працювати з Росією", - сказав Спайсер.

"Я думаю, що там, де інші зазнали невдачі, він зробить усе можливе, щоб укласти угоду, якщо вона в інтересах Сполучених Штатів", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, нинішня адміністрація США досі розглядає можливість посилення взаємодії з Росією, однак вважає неприйнятним робити це за рахунок задоволення владою РФ власних геополітичних інтересів і агресії проти інших країн, перш за все України.

 
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