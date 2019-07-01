Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп хоче особисто летіти до кордону з Мексикою

Сара Сандерс назвала ситуацію на кордоні "гуманітарною кризою"
Президент США Дональд Трамп має намір особисто вилетіти до кордону США й Мексики в четвер, де, на його думку, має бути зведена нова стіна вартістю в мільярди доларів, яка стала причиною нинішнього "шатдауну" в країні.
Трамп хоче особисто летіти до кордону з Мексикою Фото: ap.org

Про плани президента повідомила в понеділок речниця Білого дому Сара Сандерс, назвавши ситуацію на кордоні "гуманітарною кризою", повідомляє "Укрінформ".

"Президент Дональд Трамп у четвер вирушить до південного кордону, щоб зустрітися з тими, хто перебуває на передовій національної безпеки та гуманітарної кризи. Більш детальна інформація буде оголошена найближчим часом", - зазначила офіційний представник адміністрації на власній сторінці в мережі Twitter.

Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.

4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".

Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.

Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 01 2019 21:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.