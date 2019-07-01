Трамп хоче особисто летіти до кордону з Мексикою
Про плани президента повідомила в понеділок речниця Білого дому Сара Сандерс, назвавши ситуацію на кордоні "гуманітарною кризою", повідомляє "Укрінформ".
"Президент Дональд Трамп у четвер вирушить до південного кордону, щоб зустрітися з тими, хто перебуває на передовій національної безпеки та гуманітарної кризи. Більш детальна інформація буде оголошена найближчим часом", - зазначила офіційний представник адміністрації на власній сторінці в мережі Twitter.
Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.
4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".
Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.
Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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