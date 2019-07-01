Трамп хоче особисто летіти до кордону з Мексикою

Президент США Дональд Трамп має намір особисто вилетіти до кордону США й Мексики в четвер, де, на його думку, має бути зведена нова стіна вартістю в мільярди доларів, яка стала причиною нинішнього "шатдауну" в країні.

Про плани президента повідомила в понеділок речниця Білого дому Сара Сандерс, назвавши ситуацію на кордоні "гуманітарною кризою", повідомляє "Укрінформ".

"Президент Дональд Трамп у четвер вирушить до південного кордону, щоб зустрітися з тими, хто перебуває на передовій національної безпеки та гуманітарної кризи. Більш детальна інформація буде оголошена найближчим часом", - зазначила офіційний представник адміністрації на власній сторінці в мережі Twitter.

Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.

4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".

Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.

Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.