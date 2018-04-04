Трамп хоче вивести війська з Сирії
Про це пише AFP.
"Наша головна місія щодо Сирії - позбутися ІДІЛ. Ми майже виконали це завдання, і ми будемо приймати рішення дуже швидко в координації з іншими в цій галузі щодо того, що ми будемо робити", - заявив Трамп на прес-конференції з лідерами Латвії, Литви та Естонії.
Президент додав: "Я хочу вийти, я хочу повернути свої війська додому, я хочу почати відновлення нашої нації".
У той же час генерал Джо Вотель, який очолює Центральне командування, вважає, що США повинні зіграти довгострокову роль в Сирії для стабілізації районів, звільнених від окупації ІДІЛ.
Посланець США в коаліції проти ІДІЛ Бретт Макгерк також підкреслює, що боротьба з джихадистами ще не закінчена.
Чиновники стверджують, що 98 відсотків територій в Сирії та Іраку, які колись були окуповані ІДІЛ, звільнені, але група ще залишилася уздовж долини річки Євфрат в східній Сирії, і військові побоюються, що бойовики планують довгострокове протистояння.
Трамп заявив, що він буде проводити консультації з союзниками і запропонував Саудівській Аравії профінансувати присутність американських військ.
"Саудівська Аравія дуже зацікавлена в нашому рішенні. І я сказав, ну, ви знаєте, ви хочете, щоб ми залишилися, може бути, вам доведеться заплатити", - сказав він.
Очевидна готовність Трампа вийти з Сирії суперечить новій американській стратегії, оголошеній держсекретарем Рексом Тіллерсоном до звільнення.
Тіллерсон стверджував, що сили США повинні залишатися в Сирії, щоб не допустити повернення ІДІЛ і "Аль-Каїди" та не дати Ірану шанс "ще більше зміцнити свої позиції в Сирії".
Аліреза Надер, експерт з питань міжнародної політики американського аналітичного центру Rand Corporation, заявив, що рішення вийти з Сирії стане "чудовою новиною" для лідерів в Ірані, в результаті чого Ісламська Республіка зможе розширити свій вплив в Сирії.
"Це дійсно суперечило б прагненню президента Трампа протистояти Ірану на Близькому Сході. Якщо США хочуть протистояти Ірану в регіоні, він повинен залишитися в Сирії", - сказав Надер.
Раніше The Wall Street Journal та The Hill писали, що президент США наказав заморозити 200 мільйонів доларів у фондах для допомоги у відновленні Сирії.
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