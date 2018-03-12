Трамп хотів би обговорити "неконтрольовану гонку озброєнь" із Росією та Китаєм

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що у майбутньому обговорить військові розробки зі своїми колегами з Китаю та Росії з надією закінчити те, що він назвав "гонкою озброєнь".

"Я впевнений, що у певний час у майбутньому президент Сі та я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо говорити про ґрунтовне припинення того, що стало значною та неконтрольованою гонкою озброєнь", - написав Трамп у своєму Twitter вранці 3 грудня після повернення з саміту G20, що відбувся в столиці Аргентини.

Трамп раніше заявив про намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією через його недотримання з боку Москви.

Нагадаємо, що в межах Програми стратегічних систем і поточного оборонного бюджету американські Військово-морські сили почали створення ядерних боєголовок малої потужності W76-2 для оснащення ними балістичних ракет на атомних підводних човнах.