Трамп хотів би обговорити "неконтрольовану гонку озброєнь" із Росією та Китаєм
"Я впевнений, що у певний час у майбутньому президент Сі та я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо говорити про ґрунтовне припинення того, що стало значною та неконтрольованою гонкою озброєнь", - написав Трамп у своєму Twitter вранці 3 грудня після повернення з саміту G20, що відбувся в столиці Аргентини.
Трамп раніше заявив про намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією через його недотримання з боку Москви.
Нагадаємо, що в межах Програми стратегічних систем і поточного оборонного бюджету американські Військово-морські сили почали створення ядерних боєголовок малої потужності W76-2 для оснащення ними балістичних ракет на атомних підводних човнах.
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