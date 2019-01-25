Трамп і демократи домовились про припинення "шатдауну"
Повідомляється, що Дональд Трамп та демократи досягли домволенності, згідно з якою роботу уряду США відновлять на три тижні - до 15 лютого, інформує BBC.
Джерела BBC в Конгресі повідомили, що в угоді не йдеться про кошти з бюджету, які Трамп вимагав для створення стіни між США і Мексикою.
Відтак, переговори про стіну між урядом та Адміністрацією президента США продовжаться.
Трамп під час промови щодо угоди заявив, що у нього є "дуже потужна альтернатива" - ймовірно, Трамп натякнув на можливість оголошення надзвичайного стану в країні. Водночас, додав, що "не збирається її використовувати".
Трамп подякував американцям і сказав, що працює над тим, аби всі урядовці, кого торкнувся шатдаун, отримали свої виплати.
Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.
4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".
Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.
Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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