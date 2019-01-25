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Трамп і демократи домовились про припинення "шатдауну"

Відтак, переговори про стіну між урядом та Адміністрацією президента США продовжаться
Президент США Дональд Трамп та представники Демократичної партії домовились про тимчасове припинення так званого шатдауну - зупинки роботи уряду і деяких федеральних установ США.
Трамп і демократи домовились про припинення "шатдауну" Фото: ap.org

Повідомляється, що Дональд Трамп та демократи досягли домволенності, згідно з якою роботу уряду США відновлять на три тижні - до 15 лютого, інформує BBC.

Джерела BBC в Конгресі повідомили, що в угоді не йдеться про кошти з бюджету, які Трамп вимагав для створення стіни між США і Мексикою.

Відтак, переговори про стіну між урядом та Адміністрацією президента США продовжаться.

Трамп під час промови щодо угоди заявив, що у нього є "дуже потужна альтернатива" - ймовірно, Трамп натякнув на можливість оголошення надзвичайного стану в країні. Водночас, додав, що "не збирається її використовувати".

Трамп подякував американцям і сказав, що працює над тим, аби всі урядовці, кого торкнувся шатдаун, отримали свої виплати.

Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.

4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".

Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.

Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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25 01 2019 21:48
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