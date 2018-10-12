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Трамп і дружина принца Гаррі: журнал Time назвав претендентів на премію "Людина року"

Серед політиків: Дональд Трамп, Володимир Путін, Мун Чже Ін
Американський журнал Time опублікував короткий список з 10-х претендентів на власну премію "Людина року".
Трамп і дружина принца Гаррі: журнал Time назвав претендентів на премію "Людина року" журнал Тайм

Серед політиків до списку увійшли Дональд Трамп, Володимир Путін та президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який неодноразово за рік зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином та закликав його до припинення Корейської війни й демілітаризації, повідомляє "Громадське".

Також журнал відзначив американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання у вибори президента США в 2016 році та всі пов’язані з цією справою провадження.

У списку опинилися і дружина британського принца Гаррі Меган Маркл, яка виступає за права жінок, а також убитий опозиційний саудівський журналіст Джамаль Хашогджі.

Претендентами на нагороду стали розділені міграційною політикою Трампа родини на кордоні з Мексикою та активісти руху "Марш за наші життя" у США, які після чергової стрілянини у школі вимагали посилити контроль за зброєю у країні. 

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі Асоціація іноземних журналістів Голлівуду HFPA оголосила номінантів 76-ої церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка присуджується щорічно найкращим фільмам та серіалам. Вручення премії відбудеться 6 січня.

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10 12 2018 22:55
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