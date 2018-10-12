Трамп і дружина принца Гаррі: журнал Time назвав претендентів на премію "Людина року"

Американський журнал Time опублікував короткий список з 10-х претендентів на власну премію "Людина року".

Серед політиків до списку увійшли Дональд Трамп, Володимир Путін та президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який неодноразово за рік зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином та закликав його до припинення Корейської війни й демілітаризації, повідомляє "Громадське".

Також журнал відзначив американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання у вибори президента США в 2016 році та всі пов’язані з цією справою провадження.

У списку опинилися і дружина британського принца Гаррі Меган Маркл, яка виступає за права жінок, а також убитий опозиційний саудівський журналіст Джамаль Хашогджі.

Претендентами на нагороду стали розділені міграційною політикою Трампа родини на кордоні з Мексикою та активісти руху "Марш за наші життя" у США, які після чергової стрілянини у школі вимагали посилити контроль за зброєю у країні.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі Асоціація іноземних журналістів Голлівуду HFPA оголосила номінантів 76-ої церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка присуджується щорічно найкращим фільмам та серіалам. Вручення премії відбудеться 6 січня.