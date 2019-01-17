Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися у В’єтнамі

В’єтнам є давнім союзником Пхеньяна і має непогані відносини з Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин свою другу зустріч можуть провести у столиці В’єтнаму Ханої.

Американські дипломати зустрілися в Ханої зі своїми північнокорейськими колегами для обговорення деталей майбутньої зустрічі. В’єтнам відвідав у грудні і представник Дерджепу Марк Ламберт, який відповідає за напрямок Північної Кореї, повідомляє Bloomberg.

В’єтнам є давнім союзником Пхеньяна і має непогані відносини з Вашингтоном.

Трамп раніше заявляв, що друга зустріч з Кім Чен Ином може відбутися вже в січні, однак конкретної дати саміту ніде ще не звучало. Серед можливих місць зустрічі називали Сінгапур, Монголію і Швейцарію.

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї. Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.