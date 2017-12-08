Трамп і Макрон домовилися координувати дії щодо КНДР США та Франція координуватимуть свої дії під час пошуку відповіді на ядерну загрозу з боку КНДР

Президент США Дональд Трамп домовився з президентом Франції Еммануелем Макроном координувати дії під час пошуку рішення кризи навколо Північної Кореї.

Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

Про це Білий дім повідомив у суботу, 12 серпня, після телефонної розмови двох президентів, пише DW. Трамп наголосив, що Вашингтон готовий "разом із своїми союзниками застосувати весь спектр дипломатичних, економічних та військових засобів" для подолання будь-якої ядерної загрози з боку Північної Кореї. Нагадаємо, Трамп повідомив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала різку риторику президента США Дональда Трампа стосовно Північної Кореї.

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