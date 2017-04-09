Трамп і Меркель погодилися посилити санкції проти Північної Кореї

Ангела Меркель і Дональд Трамп хочуть посилити санкції проти КНДР

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп погодилися, що Рада безпеки ООН має ухвалити нові більш жорсткі санкції щодо КНДР у зв'язку з випробуванням Пхеньяном водневої бомби.

Як передає DW, про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт за підсумками телефонної розмови між лідерами двох країн.

Зазначається, що Меркель і Трамп також виступили за посилення тиску на режим лідера КНДР Кім Чен Ина.

Крім того, як зазначила Меркель, Німеччина в рамках Євросоюзу має намір запропонувати додаткові санкції проти Північної Кореї.

Нагадаємо, в районі північнокорейського міста Кильчжу провінції Хамген-Пукто стався землетрус – за різними даними, магнітудою від 5,2 до 6,4. Південна Корея пов'язала поштовхи з можливим ядерним випробуванням.

Пізніше влада Північної Кореї офіційно заявила про успішне проведення випробування водневої бомби.

У Європейському Союзі заявляють, що останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ядерні випробування Північної Кореї.

Голова ОБСЄ та голова МЗС Австрії Себастьян Курц заявив, що ядерне випробування КНДР викликає напруженість на Корейському півострові.

Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступили за жорсткіші санкції проти Північної Кореї у зв'язку з останніми ядерними випробуваннями.

Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США мають намір і далі використовувати мирний тиск на керівництво Північної Кореї.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що представить президенту Дональду Трампу новий пакет санкцій проти Південної Кореї, які потенційно можуть припинити всю торгівлю з КНДР після того, як Пхеньян провів своє шосте і найпотужніше ядерне випробовування.