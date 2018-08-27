Трамп і Меркель телефоном обговорили ситуацію в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп у понеділок провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили торгові питання, ситуацію в Сирії, а також в Україні.

Про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє прес-служба німецького уряду.

"Переговори зосереджені на сучасних міжнародних проблемах та питаннях торгівлі. Політики стурбовані гуманітарною ситуацією в сирійському регіоні Ідліб. Росію закликають стримуюче вплинути на сирійський режим, щоб запобігти подальшій ескалації", – йдеться в заяві Зайберта.

Не вдаючись у подробиці, він також зазначив, що Трамп і Меркель обговорили Україну і ситуацію в регіоні західних Балкан.