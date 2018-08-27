CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКанцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп у понеділок провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили торгові питання, ситуацію в Сирії, а також в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп і Меркель телефоном обговорили ситуацію в Україні
Лідери США і Німеччини провели телефонну розмову
Фото: AP
Про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє прес-служба німецького уряду.
"Переговори зосереджені на сучасних міжнародних проблемах та питаннях торгівлі. Політики стурбовані гуманітарною ситуацією в сирійському регіоні Ідліб. Росію закликають стримуюче вплинути на сирійський режим, щоб запобігти подальшій ескалації", – йдеться в заяві Зайберта.
Не вдаючись у подробиці, він також зазначив, що Трамп і Меркель обговорили Україну і ситуацію в регіоні західних Балкан.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 08 2018 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
No articles