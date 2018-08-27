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Трамп і Меркель телефоном обговорили ситуацію в Україні

Лідери США і Німеччини провели телефонну розмову
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп у понеділок провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили торгові питання, ситуацію в Сирії, а також в Україні.
Трамп і Меркель телефоном обговорили ситуацію в Україні Фото: AP

Про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє прес-служба німецького уряду.

"Переговори зосереджені на сучасних міжнародних проблемах та питаннях торгівлі. Політики стурбовані гуманітарною ситуацією в сирійському регіоні Ідліб. Росію закликають стримуюче вплинути на сирійський режим, щоб запобігти подальшій ескалації", – йдеться в заяві Зайберта.

Не вдаючись у подробиці, він також зазначив, що Трамп і Меркель обговорили Україну і ситуацію в регіоні західних Балкан.

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27 08 2018 22:57
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