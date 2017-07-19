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Трамп і Путін двічі зустрілися на саміті G20, - Білий дім

Трамп був один, а з Путіним був його офіційний перекладач
"На полях "саміту" Великої двадцятки" в Гамбурзі у президентів США і Росії, крім офіційних двогодинних переговорів, відбулася ще одна, неофіційна зустріч.
Трамп і Путін двічі зустрілися на саміті G20, - Білий дім Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Друга розмова Трампа з Путіним відбулася під час вечері для голів держав, через декілька години після їх першої зустрічі, що тривала більш ніж дві години, повідомляє ВВС з посиланням на Білий дім.

Високопоставлений співробітник Білого дому, на якого посилаються ЗМІ, не повідомив конкретних деталей другої розмови Трампа з Путіним.

Однак повідомлення деяких ЗМІ про те, що це була "секретна вечеря" двох президентів, Трамп у "Twitter" назвав "фейковою новиною".

Велика частина першої - формальної - зустрічі Трампа з Путіним була присвячена обговоренню передбачуваного втручання Росії в американські вибори. Після тієї зустрічі російський президент заявив, що йому здається, що Трамп прийняв його запевнення в тому, що Москва не втручалася у вибори президента США.

Американські ЗМІ написали, що друга розмова двох президентів тривала приблизно годину. Однак факт, що підтверджує другий контакт двох президентів, високопоставлений представник Білого дому описав як "коротку розмову", а не "другу зустріч".

The Washington Post написала, що приблизно посеред вечері для голів держав Дональд Трамп встав з-за столу і пересів зі свого місця на вільне місце поруч з Володимиром Путіним. Трамп був один, а з Путіним був його офіційний перекладач.

Першим ще про один контакт Трампа і Путіна розповів голова міжнародної дослідницько-консалтингової фірми Eurasia Group Ієн Бреммер. Він повідомив The Washington Post, що дізнався про зустріч від двох учасників вечері голів держав, які були її свідками.

Нагадаємо, що зустріч 7 липня в Гамбурзі стала першим особистим контактом Трампа і Путіна з моменту інавгурації президента США в січні. Трамп назвав зустріч з Путіним "приголомшливою", а Путін за її підсумками розповів, що "Трамп телевізійний дуже відрізняється від реальної людини".

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