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Трамп і Путін поговорили по телефону

Очікується, що незабаром буде оприлюднена офіційна розшифровка розмови
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову.
Трамп і Путін поговорили по телефону Фото: http://thehill.com

"Президент Трамп поговорив по телефону сьогодні вранці з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє офіційний представник Білого дому в NBC News. Скоро з'явиться розшифровка", - повідомляє кореспондент NBC News Джофф Бенетт в Twitter з посиланням на представника Білого дому.

Поки невідомо, чи привітав Трамп Путіна з переобранням на посаду президента Росії.

 

На сайті Кремля та на сайті Білого дому поки що немає інформації про телефонні переговори з президентом США.

У той же час НТВ повідомляє, що "Трамп привітав Путіна з переобранням".

Як повідомлялося раніше, представник Білого дому Хоган Гідлі заявила про небажання Трампа вітати Путіна з перемогою на виборах. У Білому домі зазначили, що результати голосування не стали для Білого дому сюрпризом і Дональд Трамп не подзвонить привітати перемогу російського лідера.

У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон привітав Путіна, і нагадав йому про необхідність поважати територіальну цілісність України.

За результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.


 

 

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20 03 2018 18:00
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