Трамп і Путін поговорили по телефону

"Президент Трамп поговорив по телефону сьогодні вранці з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє офіційний представник Білого дому в NBC News. Скоро з'явиться розшифровка", - повідомляє кореспондент NBC News Джофф Бенетт в Twitter з посиланням на представника Білого дому.

President Trump spoke this morning with Russian President Vladimir Putin, a White House official tells NBC News. A readout to come soon.