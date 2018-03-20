Трамп і Путін поговорили по телефону
"Президент Трамп поговорив по телефону сьогодні вранці з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє офіційний представник Білого дому в NBC News. Скоро з'явиться розшифровка", - повідомляє кореспондент NBC News Джофф Бенетт в Twitter з посиланням на представника Білого дому.
President Trump spoke this morning with Russian President Vladimir Putin, a White House official tells NBC News. A readout to come soon.— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) 20 марта 2018 г.
Поки невідомо, чи привітав Трамп Путіна з переобранням на посаду президента Росії.
На сайті Кремля та на сайті Білого дому поки що немає інформації про телефонні переговори з президентом США.
У той же час НТВ повідомляє, що "Трамп привітав Путіна з переобранням".
Як повідомлялося раніше, представник Білого дому Хоган Гідлі заявила про небажання Трампа вітати Путіна з перемогою на виборах. У Білому домі зазначили, що результати голосування не стали для Білого дому сюрпризом і Дональд Трамп не подзвонить привітати перемогу російського лідера.
У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон привітав Путіна, і нагадав йому про необхідність поважати територіальну цілісність України.
За результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.
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