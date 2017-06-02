Трамп і Столтенберг обговорили можливості врегулювання на Донбасі

Трамп погодився приєднатися до зустрічі лідерів НАТО, що відбудется в кінці травня

Президент США Дональд Трамп висловлює рішучу підтримку НАТО, але хоче щоб країни-члени альянсу платили більше за свій захист.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому за результатми телефонної розмови президента із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише Bloomberg.

Під час розмови Трамп і Столтенберг обговорили можливості для "мирного врегулювання конфлікту вздовж українського кордону".

"Сторони домовилися продовжити тісну координацію і співпрацю для вирішення повного спектру проблем безпеки, що стоять перед НАТО," йдеться у повідомленні.

Крім того, Трамп погодився приєднатися до зустрічі лідерів НАТО, що відбудется в кінці травня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону.

Зазначимо, держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.

Варто зазначити, що Кремль назвав загострення ситуації на Донбасі приводом для якнайшвидшого відновлення діалогу між РФ і США, в тому числі стосовно України.