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Трамп каже, що хоче реформувати податкову систему США

Очільник країни планує "потужно почнемо просувати ідею великих податкових скорочень"
Американський президент Дональд Трамп заявив про плани реформувати податкову систему США
Трамп каже, що хоче реформувати податкову систему США Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

Раніше американський лідер планував реформувати охорону здоров'я, і лише потім змінювати податковий кодекс. Про це повідомляє ВВС.

"Скажу, що ми, швидше за все, дуже потужно почнемо просувати ідею великих податкових скорочень і реформи в цілому. Це наш наступний крок", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Цю заяву він зробив після того, як законопроект про реформу охорони здоров'я, яка скасовувала страхову систему, запроваджену президентом Бараком Обамою, зняли з голосування.

Президенту довелося відкликати документ, оскільки він не отримав необхідної підтримки навіть від республіканців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.

Раніше Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що ‎Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".

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