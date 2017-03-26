Трамп каже, що хоче реформувати податкову систему США

Американський президент Дональд Трамп заявив про плани реформувати податкову систему США

Раніше американський лідер планував реформувати охорону здоров'я, і лише потім змінювати податковий кодекс. Про це повідомляє ВВС.

"Скажу, що ми, швидше за все, дуже потужно почнемо просувати ідею великих податкових скорочень і реформи в цілому. Це наш наступний крок", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Цю заяву він зробив після того, як законопроект про реформу охорони здоров'я, яка скасовувала страхову систему, запроваджену президентом Бараком Обамою, зняли з голосування.

Президенту довелося відкликати документ, оскільки він не отримав необхідної підтримки навіть від республіканців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.

Раніше Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що ‎Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".