Трамп каже, що на зустрічі із Лавровим ні разу не згадував Ізраїль

Розкриття цієї інформації поставило під загрозу надважливе джерело американської розвідки у питанні "Ісламської держави"

Президент США Дональд Трамп заявив що ні разу не згадував Ізраїль в ході зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, спростовуючи таким чином повідомленні ЗМІ про розголошення ним секретної інформації, яка була отримана від Ізраїлю.

Про це Трамп заявив під час свого візиту в Ізраїль на прес-конференції з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху, повідомляє Politico.

"Співпраця розвідок вражає", - сказав Нетаньяху журналістам.

Після цих слів Трамп зробив паузу і попросив пресу не залишати кімнату: "Гей, хлопці", - сказав він. "Так, щоб ви розуміли, я ніколи не згадував слово чи назву 'Ізраїль'. Ніколи не згадував його під час цієї розмови", - сказав Трамп.

"Вони всі кажуть, що я це зробив", - додав він, звертаючись до Нетаньяху та махнувши рукою у бік преси. "Ви маєте ще одну неправдиву історію. Я ніколи не згадував слово Ізраїль", - наголосив Трамп.

Раніше повідомлялося, що секретна інформація, яку розкрив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, була надана Сполученим Штатам джерелом з Ізраїлю.

Нагадаємо, що Трамп повідомив Лаврову про плани "Ісламської держави" підірвати пасажирський літак.

Раніше, газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Трамп передав Лаврову і Кисляку під час зустрічі в Білому домі інформацію про діяльність угруповання "Ісламська держава".

Водночас, у Білому домі спростували передачу Трампом главі МЗС РФ секретної інформації.

Пізніше, конгресмени США заявили, що важлива інформація, яку Трамп повідомив Лаврову, була представлена США розвідкою Ізраїля.

Розкриття цієї інформації поставило під загрозу надважливе джерело американської розвідки у питанні "Ісламської держави".