Трамп каже, що Обама прослуховував його телефон

Президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефону під час виборчої кампанії.

"Який жах! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мене у Трамп-тауер просто перед перемогою", - написав Трамп у своєму Twitter.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 березня 2017 р.

Цей факт Трамп порівняв з Уоттергейтським скандалом.

"Як низько міг опуститися президент Обама, щоб прослуховувати мої телефонні розмови за час сакрального виборчого процесу. Це Уотергейтський скандал Ніксона", - додав він.

Раніше німецький журнал Der Spiegel написав, що останні повідомлення про контакти членів команди Трампа не випадкові, а були підготовлені заздалегідь Бараком Обамою. Оглядач видання написав, спецслужби стежили за Трампом під час виборчих перегонів, а усю виявлену компрометуючу інформацію передавали в Білий дім.

Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп наголосив, що Росія захопила Крим, коли президентом був Барак Обама.