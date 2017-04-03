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Трамп каже, що Обама прослуховував його телефон

Цей факт Трамп порівняв з Уоттергейтським скандалом
Президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефону під час виборчої кампанії.
Трамп каже, що Обама прослуховував його телефон Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

"Який жах! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мене у Трамп-тауер просто перед перемогою", - написав Трамп у своєму Twitter.

 

 

 

Цей факт Трамп порівняв з Уоттергейтським скандалом.

"Як низько міг опуститися президент Обама, щоб прослуховувати мої телефонні розмови за час сакрального виборчого процесу. Це Уотергейтський скандал Ніксона", - додав він.

Раніше німецький журнал Der Spiegel написав, що останні повідомлення про контакти членів команди Трампа не випадкові, а були підготовлені заздалегідь Бараком Обамою. Оглядач видання написав, спецслужби стежили за Трампом під час виборчих перегонів, а усю виявлену компрометуючу інформацію передавали в Білий дім.

Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп наголосив, що Росія захопила Крим, коли президентом був Барак Обама.

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