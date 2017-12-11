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Трамп каже, що він хороший посередник і арбітр

Трамп запропонував президенту В'єтнаму Чан Дай Куангу допомогу у вирішенні територіальної суперечки з Китаєм
Президент США Дональд Трамп відповів Північній Кореї на слова про те, що він "дідуган".
Трамп каже, що він хороший посередник і арбітр Дональд Трамп. Фото: Reuters

Це Трамп написав у своєму Twitter.

Під час візиту до В'єтнаму Трамп запропонував президенту цієї країни Чан Дай Куангу допомогу у вирішенні територіальної суперечки з Китаєм та іншими країнами регіону.

"Я дуже хороший посередник і арбітр", - сказав президент США.

Напередодні Північна Корея назвала турне Трампа п'ятьма азіатськими країнами "візитом розпалювача війни", і ще знову охрестила 71-річного президента США "дідуганом".

На наступний день президент Трамп відповів північнокорейському лідеру в Twitter.

"Навіщо Кім Чен Ин ображає мене, називаючи "старим", адже я б НІКОЛИ не назвав його "товстим коротуном"? Ех, а я ж так намагаюся стати його другом - і, можливо, одного разу це станеться!", - пише Трамп.

У мікроблозі він також відповів своїм критикам, які напередодні доріканули йому за надто доброзичливі заяви на адресу президента Росії Володимира Путіна.

У відповідь на питання на прес-конференції у В'єтнамі, чи бачить він себе другом Кім Чен Ина, президент США сказав: "Це було б дивно, але така ймовірність існує".

Після візиту до В'єтнаму Дональд Трамп приїде до столиці Філіппін Маніли. Це остання зупинка його азіатського турне, потім він повернеться до Сполучених Штатів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що для Північної Кореї є сенс сісти за стіл переговорів та укласти угоду, яка буде корисною для народу країни.

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12 11 2017 12:36
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