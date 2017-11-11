Трамп каже, що вірить Путіну щодо невтручання Росії у вибори в США
Трамп заявив у суботу, що мав короткі розмови зі своїм російським колегою на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного Співробітництва у місті Дананг.
За його словами, він питав Путіна, чи той втручався у вибори в США, на що російський лідер заявив, що він "абсолютно не втручався". Про це повідомляє Chicago Tribune.
"Він сказав, що він абсолютно не втручався в наші вибори, він не робив те, що вони кажуть, що він зробив",- заявив Трамп журналістам Air Force One, коли відправлявся у Ханой.
"Кожного разу, коли він бачить мене, він каже: "Я цього не робив". І я вірю, я дійсно вірю, що коли він каже мені таке, то саме так і є", - сказав Трамп, зазначивши, що Путін дуже ображений звинуваченнями.
"Ну, подумайте, я не можу стояти там та сперечатися з ним", - додав він пізніше.
"Я б краще вияснив з ним питання Сирії, якщо бути чесним з вами. Я б краще, як ви знаєте, працював з ним над питанням України, ніж стояти та сперечатися про те, втручався чи не втручався - бо все це створили демократи", - зазначив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін погодили спільну заяву щодо конфлікту в Сирії.
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