Трамп каже, що вірить Путіну щодо невтручання Росії у вибори в США

Президент США Дональд Трамп під час саміту у В'єтнамі питав президента РФ Володимира Путіна, чи той втручався в американські вибори.

Трамп заявив у суботу, що мав короткі розмови зі своїм російським колегою на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного Співробітництва у місті Дананг.

За його словами, він питав Путіна, чи той втручався у вибори в США, на що російський лідер заявив, що він "абсолютно не втручався". Про це повідомляє Chicago Tribune.

"Він сказав, що він абсолютно не втручався в наші вибори, він не робив те, що вони кажуть, що він зробив",- заявив Трамп журналістам Air Force One, коли відправлявся у Ханой.

"Кожного разу, коли він бачить мене, він каже: "Я цього не робив". І я вірю, я дійсно вірю, що коли він каже мені таке, то саме так і є", - сказав Трамп, зазначивши, що Путін дуже ображений звинуваченнями.

"Ну, подумайте, я не можу стояти там та сперечатися з ним", - додав він пізніше.

"Я б краще вияснив з ним питання Сирії, якщо бути чесним з вами. Я б краще, як ви знаєте, працював з ним над питанням України, ніж стояти та сперечатися про те, втручався чи не втручався - бо все це створили демократи", - зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін погодили спільну заяву щодо конфлікту в Сирії.