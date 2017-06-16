Трамп каже, що звільнити Комі йому порадив спецпрокурор Мюллер

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Роберт Мюллер, новий спецпрокурор, який тепер проводить таємне розслідування щодо нього, казав звільнити директора ФБР Джеймса Комі.

"Щодо мене веде слідство, у зв'язку зі звільненням директора ФБР (Джеймса Комі- Ред.), людина, яка сказала мені звільнити директора ФБР! Полювання на відьом", - написав Трамп у своєму Twitter.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 червня 2017 р.

Раніше спецпрокурор Роберт Мюллер зацікавився випадками перешкоджання правосуддю з боку президента/

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом Комі розповів, що Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.

"Не дивлячись на безліч помилкових заяв і брехні, тотальна і повне відплата ... і ВАУ, Комі сам був джерелом витоків!", - написав саркастичний твіт Трамп після слів Комі про організацію витоків.