Трамп каже, що звільнити Комі йому порадив спецпрокурор Мюллер

"Щодо мене веде слідство, у зв'язку зі звільненням директора ФБР (Джеймса Комі- Ред.), людина, яка сказала мені звільнити директора ФБР! Полювання на відьом", - написав Трамп у своєму Twitter.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt